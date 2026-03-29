МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач перечислила причины забывчивости и рассеянности

По словам психолога, малоподвижный образ жизни также влияет на когнитивные функции.
Глеб Владовский 29-03-2026 05:19
© Фото: IMAGOZoonar.com NATEE MEEPIAN Globallookpress

Существует ряд причин, вызывающих рассеянность и забывчивость. Об этом рассказала медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.

«Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и нашей психике сложно ее усвоить... Это может приводить к состоянию хронического стресса, влияющего непосредственно на мозг», - пишет РИА Новости.

Также еще одной причиной нарушения когнитивных функций является малоподвижный образ жизни. В результате ухудшается кровоснабжение мозга, а также повышается уровень тревоги. При возникновении таких сигналов следует обратиться к неврологу.

Ранее психолог Юлия Полтавская в беседе со «Звездой» рассказала, что онлайн-ресурсы могут вызывать зависимость у людей, а также уточнила, как в таком случае обезопасить себя от негативного воздействия.

#психолог #забывчивость #малоподвижный образ жизни #рассеянность
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 