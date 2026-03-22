Психолог рассказала о зависимости от соцсетей и методах борьбы с ней

Недавно в Соединенных Штатах 20-летняя девушка отсудила у компании Google три миллиона долларов компенсации за то, что соцсети вызвали у нее зависимость, на фоне которой развились тревожность и депрессия. Психолог Юлия Полтавская в беседе со «Звездой» рассказала, действительно ли онлайн-ресурсы могут настолько сильно влиять на состояние людей и как в таком случае обезопасить себя от негативного воздействия.

«Да, безусловно, здесь речь идет о так называемой "нехимической" зависимости. Прежде всего, мы говорим о том, что любые соцсети, в особенности те, в которых существует формат очень коротких роликов на 30-60 секунд, вызывают очень быстрый приход дофамина. То есть по факту мы все получаем быстрый приход этого гормона, ощущение быстрого переключения внимания. И если люди избыточно увлечены соцсетями, тогда, конечно, наступает отсутствие регуляции и человек уже как будто бы и не может жить без этой подпитки», - объяснила эксперт.

В связи с этим психолог предупреждает, что зависимость от соцсетей является вполне реальной вещью, так что пользователям интернета обязательно нужно следить за тем, какое количество времени они проводят онлайн.

«То есть банальный тайм-менеджмент. Нужно понимать, что это такая же привычка, как и все остальное. Что здесь нужна регуляция. Что можно себя переключать в том числе какими-то другими способами. Нужно разгружать мозг», - поясняет специалист.

По словам эксперта, в таком случае хорошо помогут физическая активность, социальные контакты и забота о себе. Совсем отказываться от соцсетей не стоит - все-таки они предоставляют доступ к общению и важной информации. Тем не менее можно настроить свою ленту так, чтобы контент в ней был максимально полезным.

«Попробуйте выделить что-то, что будет вам интересно. Что-то, что не будет тратить ваше время впустую. Нужно стараться все-таки ограничивать себя самостоятельно и как-то регулировать процесс потребления», - считает психолог.

Что же касается детей и подростков - специалист рекомендует определить с ними какой-нибудь режим или график, чтобы времяпровождение в соцсетях не было бесконтрольным и ребенок также учился саморегуляции. По мнению Полтавской, в детском или подростковом возрасте непрерывный промежуток использования интернета не должен составлять более получаса.

«Если вы взрослый человек, вы можете сидеть в соцсетях примерно в течение часа. Но опять же, с какой целью? Если вы заходите проверить профили ваших друзей, почитать их странички, узнать о каких-то новостях - то это одна история. А если это просто какое-то бесцельное перелистывание видео, то здесь я рекомендую все-таки ограничиваться. Ну, может быть, хотя бы 30 минут в течение какого-то периода. Можно даже заводить себе какой-нибудь таймер или будильник. Потому что все-таки дофаминовое привыкание возникает достаточно быстро. Поэтому научите свой мозг отвыкать от этого хотя бы по таймеру», - рекомендует эксперт.

Освободившееся же время психолог советует постепенно заменять заботой о себе. Так, например, после просмотра соцсетей полчаса можно потратить на отдых. Сделать сладкий чай, съесть что-нибудь вкусное, подвигаться или послушать свою любимую музыку.

