В Кремле объяснили отсутствие у России решения по вступлению в Совет мира

У России пока нет решения по вступлению в созданный главой Белого дома Дональдом Трампом Совет мира. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что в целом, пока идет война на Ближнем Востоке, фраза "Совет мира", наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны», - заметил Песков.

Он предложил дождаться окончания конфликта в Иране, чтобы снова подойти к рассмотрению этого вопроса.

Совет мира - межправительственная организация, инициированная Трампом в рамках мирного плана по сектору Газа. Изначально структура задумывалась как переходная администрация для координации восстановления Газы, финансирования и соблюдения мирных договоренностей, однако впоследствии американский лидер расширил ее полномочия.

Вступительный взнос от страны, желающей пополнить состав организации, составляет один миллиард евро. В нее уже вошли или получили приглашения десятки стран, в том числе, Россия. Первое заседание Совета мира прошло 19 февраля. Москва не отправляла на него свою делегацию.