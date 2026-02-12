МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: Россия не будет представлена на заседании Совета мира

Первое заседание органа пройдет 19 февраля в Вашингтоне.
Дима Иванов 12-02-2026 13:32
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана

Представители России не будут участвовать в первом заседании Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия не будет представлена на заседании Совета мира. Работа по формированию позиции продолжается», - сказала она на брифинге в четверг.

Первое заседание Совета мира запланировано на 19 февраля в Вашингтоне. Москва пока не определилась с отношением к новой структуре и не планирует направлять делегацию.

Совет мира - межправительственная организация, инициированная президентом США Дональдом Трампом в рамках мирного плана по сектору Газа. Изначально структура задумывалась как переходная администрация для координации восстановления Газы, финансирования и соблюдения мирных договоренностей.

Впоследствии Трамп расширил мандат - Совет позиционируется как глобальный механизм разрешения конфликтов, альтернативный или дополняющий ООН. Вступление требует взноса в $1 млрд (для постоянного членства), председатель - сам Трамп. Организация включает исполнительный совет и комитет по Газе. В нее вошли или получили приглашения десятки стран.

