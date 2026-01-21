МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поблагодарил Трампа за приглашение в Совет мира

Москва даст ответ на приглашение, после того как дипломаты изучат поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами.
Владимир Рубанов 21-01-2026 22:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин прокомментировал приглашение в Совет мира, поступившее от президента США Дональда Трампа. Глава государства поблагодарил американского коллегу и отметил, что все предложения переданы для рассмотрения в МИД РФ.

Москва даст ответ на приглашение, после того как дипломаты изучат поступившие документы и проконсультируются со стратегическими партнерами. Российский лидер отметил, что деятельность Совета мира будет связана с урегулированием на Ближнем Востоке и восстановлением в секторе Газа.

У Москвы традиционно теплые отношения с Палестиной, и уже сейчас Россия готова отправить в будущий Совет мира один миллиард долларов из замороженных на Западе российских денег, сказал президент.

Москва обсуждает с Вашингтоном использование остальных заблокированных активов на восстановление территорий в зоне СВО, добавил Путин. Очередной раунд переговоров пройдет 22 января, когда Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву для продолжения диалога по Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил присоединение страны к Совету мира с соблюдением положений его Устава. Лукашенко опроверг данные, что нужно внести $1 млрд для вступления в Совет в качестве учредителя. По его словам, первые три года можно работать бесплатно. По данным Axios, всего приглашения получили 58 государств.

