Переживший клиническую смерть режиссер Шухер скончался на 72-м году жизни

Кинорежиссер, декан режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил ТАСС его сын.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», - рассказал он.

Шухер был госпитализирован 27 марта - сообщалось об остановке сердца. Его оперативно доставили в реанимацию, где он пережил клиническую смерть. Врачам не удалось спасти режиссера.

Шухер был учеником Марлена Хуциева. Он трудился на киностудиях «Мосфильм», «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова.

Кроме того, Шухер известен работой в качестве режиссера-постановщика и сценариста на телеканалах ТВЦ, «Россия», «Культура». Он является соавтором работ «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».