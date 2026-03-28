Переживший клиническую смерть режиссер Шухер скончался на 72-м году жизни

Причиной стала остановка сердца.
Константин Денисов 28-03-2026 13:58
© Фото: ВГИК

Кинорежиссер, декан режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Олег Шухер скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил ТАСС его сын.

«Его не стало в 07:30 утра в больнице», - рассказал он.

Шухер был госпитализирован 27 марта - сообщалось об остановке сердца. Его оперативно доставили в реанимацию, где он пережил клиническую смерть. Врачам не удалось спасти режиссера.

Шухер был учеником Марлена Хуциева. Он трудился на киностудиях «Мосфильм», «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова.

Кроме того, Шухер известен работой в качестве режиссера-постановщика и сценариста на телеканалах ТВЦ, «Россия», «Культура». Он является соавтором работ «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».

#в стране и мире #Кино #фильмы #госпитализация #утрата #сердце #режиссеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
