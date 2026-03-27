МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Декан ВГИК и режиссер Олег Шухер пережил клиническую смерть

Состояние артиста оценивается, как крайне тяжелое.
Тимур Юсупов 27-03-2026 20:58
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости

Режиссер Олег Шухер был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили во ВГИКе, где артист преподает и занимает должность декана.

Согласно имеющейся информации, Шухера увезли в одну из московских больниц прямо из ВУЗа - врачи диагностировали у него остановку сердца. После прямого массажа сердца режиссера доставили в реанимацию, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Олег Борисович Шухер родился 31 марта 1954 года - через несколько лет он должен отметить свое 72-летие. За свой творческий путь он успел поработать режиссером-постановщиком на «Мосфильме», а также неоднократно принять участие во множественных телевизионных проектах.

Ранее сообщалось о внезапной кончине заслуженного артиста России Петра Складчикова. На его счету было более 90 ролей.

#в стране и мире #Кино #вгик #госпитализация #клиническая смерть #режиссеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 