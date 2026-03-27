Декан ВГИК и режиссер Олег Шухер пережил клиническую смерть

Режиссер Олег Шухер был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили во ВГИКе, где артист преподает и занимает должность декана.

Согласно имеющейся информации, Шухера увезли в одну из московских больниц прямо из ВУЗа - врачи диагностировали у него остановку сердца. После прямого массажа сердца режиссера доставили в реанимацию, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Олег Борисович Шухер родился 31 марта 1954 года - через несколько лет он должен отметить свое 72-летие. За свой творческий путь он успел поработать режиссером-постановщиком на «Мосфильме», а также неоднократно принять участие во множественных телевизионных проектах.

