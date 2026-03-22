WSJ: Иран уничтожил военную технику США на сумму около трех миллиардов долларов

Вашингтон компенсирует ущерб доходами от продажи венесуэльской нефти.
Константин Денисов 27-03-2026 09:58
© Фото: IMAGO, Andreas Gora, Global Look Press

Ущерб США от потери военной техники в результате боевых действий на Ближнем Востоке составил уже около трех миллиардов долларов. Об этом сообщает Life, ссылаясь на The Washington Street Journal.

Пентагон направил в Белый дом запрос на выделение дополнительно 200 миллиардов долларов для ремонта и закупки техники. В частности, предполагается заменить поврежденные истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

В то же время, по мнению авторов публикации, США не заметят таких потерь. Ранее Дональд Трамп уже озвучил доходы от продажи венесуэльской нефти, которые только за первую неделю превысили 100 миллионов долларов.

Именно таким образом Штаты собираются покрывать расходы на операцию в Иране. Ранее сообщалось о том, что Иран ударил крылатыми ракетами по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. Кроме того, власти Исламской Республики пригрозили захватом ОАЭ и Бахрейна в случае продолжения конфликта.

#сша #Пентагон #Иран #Бахрейн #оаэ #деньги
