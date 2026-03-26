Иран пригрозил захватом ОАЭ и Бахрейна в случае наземной операции США

В Тегеране на повестке дня стоит выход к берегам ОАЭ и Бахрейна.
Глеб Владовский 26-03-2026 00:12
© Фото: Iranian Army Office Keystone Press Agency Globallookpress

Тегеран захватит территорию ОАЭ и Бахрейна в случае, если США начнут наземную операцию. Такое заявление сделал аналитик по вопросам национальной безопасности Ирана Мортеза Симиари в интервью телеканалу IRIB.

«Иранские военные "готовы принять меры", если США "допустят какую-либо ошибку" в регионе.  Вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейна и изменить регион», - подчеркнул он.

Симиари также подчеркнул, что в Иране на повестке дня стоит вопрос выхода к берегам ОАЭ и Бахрейна. Подробности по обсуждению этой темы он не привел.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из России, Индии и Китая проход через Ормузский пролив. Уточняется, что проход открыт лишь судов тех стран, которые не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также и полностью соблюдают заявленные правила охраны.

#в стране и мире #Иран #Бахрейн #оаэ #наземная операция
