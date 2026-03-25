ISNA: Иран ударил крылатыми ракетами по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln

Иран заявил об ударе крылатыми ракетами по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln. Как пишет издание ISNA со ссылкой на военно-морские силы Исламской Республики, одно из крупнейших американских военных судов было атаковано для демонстрации морского суверенитета страны.

Согласно имеющейся информации, удары стали ответом Тегерана на угрозы со стороны кораблей неприятеля. В результате, Иран смог заставить авианосец изменить курс.

«Действия и перемещения вражеского «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются: как только он окажется в зоне досягаемости ракетных систем, то станет целью разрушительных атак», - сообщили в республике.

Ранее спутники зафиксировали отход авианосных группировок США USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln от Ирана после атак со стороны КСИР. Оба авианосца вышли за пределы досягаемости береговых ракет и переместились в центральные районы Красного моря и юго-западные воды Омана.