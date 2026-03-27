Эксперт рассказал, как обезопасить гаджеты от атак бот-ферм

Мошенники надеются на дыры в системе безопасности банковских приложений, используя бот-фермы для массовых атак на устройства пользователей. Об этом рассказал в беседе с 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«У каждого приложения возможны слабые места. Например, бывает, что приложение писалось два года назад, а в промышленное использование запустилось только сейчас. За это время технологии выросли, и проблемы, которые были актуальны тогда, сейчас уже неактуальны, и наоборот», - предупредил эксперт.

Бот-фермы круглосуточно отслеживают уязвимые места в приложениях, в которых хранятся личные данные россиян. Нейросеть проводит их анализ и мгновенно использует малейшие возможности для доступа к аккаунтам.

Для того, чтобы избежать неприятных последствий, Дворянский призвал разработчиков приложений регулярно тестировать их на предмет возможных взлома и утечки.

Ранее вице-президент по информационной безопасности одного из банков Илья Зуев рассказал о принципах работы ботов по поиску слабых мест в приложениях. По его словам, достижения отечественных разработчиков в области безопасности позволяют успешно противостоять атакам.

О постоянном отражении многочисленных атак на банковские приложения рассказала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.