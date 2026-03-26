Мошенники начали массово использовать ботов для атак на телефоны россиян

Под угрозой оказались в первую очередь банковские приложения.
Константин Денисов 26-03-2026 08:08
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Мошенники стали использовать ботов для атак на телефоны россиян. Как сообщает РИА Новости, явление приобрело массовый характер.

«Сегодня мошенники пытаются создавать целые бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении в поисках ошибок логики», - рассказал агентству вице-президент по информационной безопасности одного из банков Илья Зуев.

По его словам, для этого злоумышленники используют специальные боксы, в которые вставляют закупленные для этого сим-карты. В результате бот отслеживает действия абонента и со временем начинает копировать его поведение, пытаясь зайти в приложения, в которых указаны личные данные.

Банки отражают такие атаки с помощью системы безопасности Preventive Proxy, разработанной российскими производителями. Она призвана выявлять нарушения в привычном алгоритме действий пользователя и блокировать доступ с подозрительных устройств.

Ранее россиян предостерегли от заражения гаджетов шпионским софтом.

#в стране и мире #киберпреступления #Мошенники #Телефоны
