Мошенники начали массово использовать ботов для атак на телефоны россиян

Мошенники стали использовать ботов для атак на телефоны россиян. Как сообщает РИА Новости, явление приобрело массовый характер.

«Сегодня мошенники пытаются создавать целые бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении в поисках ошибок логики», - рассказал агентству вице-президент по информационной безопасности одного из банков Илья Зуев.

По его словам, для этого злоумышленники используют специальные боксы, в которые вставляют закупленные для этого сим-карты. В результате бот отслеживает действия абонента и со временем начинает копировать его поведение, пытаясь зайти в приложения, в которых указаны личные данные.

Банки отражают такие атаки с помощью системы безопасности Preventive Proxy, разработанной российскими производителями. Она призвана выявлять нарушения в привычном алгоритме действий пользователя и блокировать доступ с подозрительных устройств.

