Набиуллина сообщила о пресечении банками огромного объема атак мошенников

Злоумышленники пытаются завладеть деньгами россиян любыми способами.
Константин Денисов 26-03-2026 14:05
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Банки постоянно отражают большое количество атак мошенников на клиентов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Банки отсекают огромный объем атак», - заявила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы РФ.

Ранее она приводила данные о количестве россиян, установивших самозапрет на получение кредитов. Однако преступников это не останавливает, они научились аннулировать его, получая доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Эксперты предупредили о новых способах действия мошенников. Теперь они массово запускают ботов, которые анализируют поведение абонента и начинают производить аналогичные действия с его устройством.

Также названа цель завладения контролем над аккаунтами на «Госуслугах». По мнению представителей банков, с их помощью злоумышленники могут манипулировать окружением жертвы.

#Банки #ЦБ РФ #Мошенники #Эльвира Набиуллина #атаки
