Набиуллина сообщила о пресечении банками огромного объема атак мошенников

Банки постоянно отражают большое количество атак мошенников на клиентов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Банки отсекают огромный объем атак», - заявила Набиуллина на пленарном заседании Госдумы РФ.

Ранее она приводила данные о количестве россиян, установивших самозапрет на получение кредитов. Однако преступников это не останавливает, они научились аннулировать его, получая доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Эксперты предупредили о новых способах действия мошенников. Теперь они массово запускают ботов, которые анализируют поведение абонента и начинают производить аналогичные действия с его устройством.

Также названа цель завладения контролем над аккаунтами на «Госуслугах». По мнению представителей банков, с их помощью злоумышленники могут манипулировать окружением жертвы.