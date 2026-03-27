Реставраторы показали, как восстанавливали Китайский зал в покоях Екатерины II

Личные покои императрицы Екатерины II готовятся принять не как когда-то фаворитов, а даже напротив - всех желающих. Есть там зал - самый, наверное, экзотический, который называли Китайским.

На его восточную стену бережно начали монтаж лакового панно. Точно таким же когда-то любовалась сама императрица Екатерина II. Здесь в своих личных покоях дворца в Царском селе она играла в карты, слушала музыку и принимала фаворитов - в общем, культурно отдыхала.

Китайский зал - самое большое и экзотическое помещение Зубовского флигеля. При Екатерине II здесь был своеобразный личный музей, где были собраны всевозможные диковинки. А оформлен он был в стиле «шинуазри», что переводится на русский просто как «китайщина».

Главным украшением интерьера, придуманного Чарльзом Камероном, стали настенные панно, сделанные из створок ширм. Возможно, их привезли в Россию из Китая еще при Петре I. Однако в годы Великой Отечественной войны Царскосельский дворец разграбили и фактически уничтожили фашисты.

Воссоздать уникальные панно могли только китайские мастера. Над сложнейшим заказом они работали больше двух лет. На доски из пальмы последовательно нанесли более 20 слоев лака из сока лакового дерева, что растет только на дальнем Востоке. Каждая деталь здесь вырезана вручную. Правда, первые панели российские ученые забраковали. Оказалось, что сами китайцы забыли, как выглядят их традиционные прически, глаза и носы.

«У них лица получались какими-то немножко мультяшными, европообразными... Мы смотрели на старые памятники и смотрели где как нарисовано, где штришок вверх, где нужен вниз, где бровка туда, сюда, где носики должны быть с горбинкой», - рассказала старший научный сотрудник музея-заповедника "Царское село" Марина Басова.

Зато теперь панно точно выглядят как надо. На нижних и верхних в технике «мяоцзинь» - извиваются драконы, на основных щитах в технике «куанцай» танцуют, работают и отдыхают китайские красавицы с правильными глазами, за которым подглядывают хитрые вельможи. И если 155 лаковых панно сделали китайцы, то рамы к ним - наши специалисты из царскосельской янтарной мастерской.

«Мы посмотрели на исторических фотографиях, так и было, мы специально не придумывали. Мы реставраторы и стараемся воссоздавать не только сам предмет, но и технологии», - рассказал руководитель реставрационной мастерской Борис Игдалов.

Воссоздать интерьер удалось благодаря акварели Луиджи Премацци. Правда, она XIX века, поэтому нашим специалистам пришлось отсеивать лишнее.

После завершения монтажа лаковых панно, здесь откроют восстановленный наборный паркет, повесят тоже воссозданные четыре двухметровые люстры. Поставят фарфоровые вазы - чтобы уже этим летом посетители Китайского зала смогли оценить скромную роскошь личных покоев императрицы.