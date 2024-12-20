Тайный проход в комнату Екатерины II в Царском селе показали на видео

Личные комнаты российской императрицы Екатерины II, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны, открылись для гостей в Царском селе. Утраченные в годы Великой Отечественной покои, которые хранят тайны встреч самодержицы с фаворитами, откроют двери после пятилетней реставрации.

Здесь все подлинное - очки и том древнегреческой «Всеобщей истории» на письменном столе - в Серебряном кабинете Екатерина II читала и работала. В остальных 7-ми залах личных покоев императрицы Царскосельского дворца, что скоро откроются для публики, она принимала гостей, обедала, и конечно, отдыхала.

Опочивальня императрицы состоит из 2-х зон: это - большая, с диваном, для отдыха, а также - альков, где перед огромным зеркалом и стояла кровать Екатерина.

Также можно увидеть и самую интимную, секретную деталь - потайная дверь за которой лестница, по которой фавориты императрицы могли незаметно подниматься к ней в опочивальню. Сейчас она - закрыта.

Новаторское для России 18-го века обилие зеркал и стекла - именно в Зубовском флигеле, названном в честь графа Платона Зубова - последнего фаворита императрицы - архитектор Чарльз Камерон реализовал принцип изысканной «простоты со вкусом». Но в годы Великой Отечественной Царскосельский дворец фашисты разграбили и фактически уничтожили. Восстанавливать утраченные интерьеры решились только сейчас.

«То, что сотворили наши реставраторы - это подвиг. Еще 6 лет назад, если б мне сказали, что мы будем делать Зубовский флигель и восстанавливать интерьеры, ни я, ни кто-либо из моих соратников не поверили бы в это. Потому что мы знаем, каких огромных трудов это стоит. Ведь здесь применены технологии, которые в общем были забыты», - рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Чтобы воссоздать стеклянные элементы декора специалистам пришлось исследовать старинные технологии отливки, а цвет подбирали по чудом сохранившимся осколкам. Сложнее всего в производстве оказалось молочно-белое стекло.

«В данном случае здесь было минимальное кол-во сохранившихся декоративных элементов, поэтому многие вещи вызывали сомнения, споры, раздоры, мы ругались, спорили - по всякому эти сложности преодолевались», - поделился руководитель реставрационной мастерской Борис Игдалов.

Для восстановления интерьеров понадобилось более тысячи квадратных метров стекла, почти 500 «квадратов» паркета из ценных пород дерева, килограммы позолоты. Работы завершены во всех комнатах личных покоев императрицы, кроме Китайского зала - который должны украсить уникальные лаковые панно.

«Прежде чем заказать в полном объеме все 155 панелей в Китае, мы заказали пробные панно в технике куанцаи - это резной полихромный лак и в технике мяодзинь - это роспись золотом по черному лаку», - объяснила заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева.

Вот так в Китае работают над сложнейшим заказом из Царского села - смолу лакового дерева можно найти только там. Впрочем, как и мастеров, способных сделать полихромные панно из 21 слоя лака. При Екатерине II Китайский зал был своеобразным личным музеем, где она собрала коллекцию предметов в стиле «шинуазри» - и многие из них уже отреставрированы и возвращены на свое историческое место. А благодаря каминным часам 18-го века, шедевр эпохи классицизма - Зубовский флигель Царскосельского дворца - теперь обрел свой неповторимый голос.

Ранее реставраторы показали, как им удалось спасти картину «Иван Грозный». Шесть лет назад шедевр русской живописи пострадал от нападения вандала.