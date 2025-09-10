В усадьбе Лыткарино появились новый сквер и бюст наставнику Петра I Зотову

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский открыли сквер в усадьбе Лыткарино. На территории нового сквера установили бюст Никите Зотову - первому учителю и наставнику императора Петра I. Более 300 лет назад, в начале 1702 года, он подарил усадьбу своему сподвижнику Зотову.

Реконструкция началась с 2012 года. Там уже открыт сквер с бюстом князю Чернышеву и необыкновенными солнечными часами. Теперь, как сообщает 360.ru, в усадьбе Лыткарино появились аллеи, розарий, зеленый лабиринт, а также ротонда, амфитеатр и зона для игры в шахматы.

Прежде на месте сквера в аварийном состоянии находился бывший детский сад. В прошлом году его снесли и разбили новый сквер.

