В усадьбе Лыткарино появились новый сквер и бюст наставнику Петра I Зотову

Усадьбу Лыткарино подарил своему учителю Никите Зотову Петр I, ее реставрация началась 13 лет назад.
Дарина Криц 2025-09-10 02:56:43
© Фото: vorobiev_live, Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский открыли сквер в усадьбе Лыткарино. На территории нового сквера установили бюст Никите Зотову - первому учителю и наставнику императора Петра I. Более 300 лет назад, в начале 1702 года, он подарил усадьбу своему сподвижнику Зотову.

Реконструкция началась с 2012 года. Там уже открыт сквер с бюстом князю Чернышеву и необыкновенными солнечными часами. Теперь, как сообщает 360.ru, в усадьбе Лыткарино появились аллеи, розарий, зеленый лабиринт, а также ротонда, амфитеатр и зона для игры в шахматы.

Прежде на месте сквера в аварийном состоянии находился бывший детский сад. В прошлом году его снесли и разбили новый сквер.

В декабре 2024 года после пятилетней реставрации в Царском селе для посетителей открылись личные покои российской императрицы Екатерины II. Комнаты самодержицы были утрачены в годы Великой Отечественной войны. На видео «Звезда» показала тайный проход в комнату Екатерины II.

