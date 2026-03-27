ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов за неделю

Минобороны России сообщает о нанесении одного массированного и пяти групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции за неделю. Это было сделано в ответ на террористические атаки Украины, предпринятые по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

Отмечено, что эти удары наносились по противнику с 21 по 27 марта 2026 года. Результатом стало поражение предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Также досталось и объектам топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые враг использовал в интересах ВСУ. Поражались и цеха, где производили дистанционно управляемые катера. Наносилось огневое поражение местам изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия.

Помимо этого, удары настигали и пункты временной дислокации войск неприятеля. При этом поражение наносилось как украинским вооруженным формированиям, так и иностранным наемникам.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения «Геранями» мобильных огневых групп ВСУ. В тот раз удар наносился в районе населенного пункта Матросовка на территории Николаевской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.