Опубликованы кадры поражения «Геранями» мобильных огневых групп ВСУ

Минобороны России продемонстрировало видео с нанесением огневого поражения украинским боевикам из двух мобильных огневых групп. Это сделали специалисты войск беспилотных систем.

Уточняется, что военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань. Это дроны-камикадзе, полет которых осуществляется в один конец.

Российское оборонное ведомство добавило, что удары по мобильным огневым группам неприятеля осуществлялись в районе населенного пункта Матросовка. Он находится на территории Николаевской области.

Ранее сообщалось, что оператор беспилотника «Герань» нанес удар по украинским дроноводам под Просянкой в Харьковской области. На кадрах объективного контроля зафиксированы взрыв и последующее возгорание на территории, где располагались объекты неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.