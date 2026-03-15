Опубликованы кадры поражения «Геранями» мобильных огневых групп ВСУ

Минобороны России продемонстрировало видео с нанесением огневого поражения украинским боевикам из двух мобильных огневых групп. Это сделали специалисты войск беспилотных систем.
Уточняется, что военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань. Это дроны-камикадзе, полет которых осуществляется в один конец.
Российское оборонное ведомство добавило, что удары по мобильным огневым группам неприятеля осуществлялись в районе населенного пункта Матросовка. Он находится на территории Николаевской области.
Ранее сообщалось, что оператор беспилотника «Герань» нанес удар по украинским дроноводам под Просянкой в Харьковской области. На кадрах объективного контроля зафиксированы взрыв и последующее возгорание на территории, где располагались объекты неприятеля.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
