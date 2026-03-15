Опубликованы кадры поражения «Геранями» мобильных огневых групп ВСУ

Удар наносился в районе населенного пункта Матросовка на территории Николаевской области.
17-03-2026 13:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с нанесением огневого поражения украинским боевикам из двух мобильных огневых групп. Это сделали специалисты войск беспилотных систем. 

Уточняется, что военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань. Это дроны-камикадзе, полет которых осуществляется в один конец. 

Российское оборонное ведомство добавило, что удары по мобильным огневым группам неприятеля осуществлялись в районе населенного пункта Матросовка. Он находится на территории Николаевской области.

Ранее сообщалось, что оператор беспилотника «Герань» нанес удар по украинским дроноводам под Просянкой в Харьковской области. На кадрах объективного контроля зафиксированы взрыв и последующее возгорание на территории, где располагались объекты неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Николаевская область #Герань #мобильные огневые группы #Матросовка
