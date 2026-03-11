Семью Усольцевых могут признать погибшей до обнаружения тел

Бесследно пропавшую семью Усольцевых могут признать погибшей еще до обнаружения тел. Такое мнение выразил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Если по месту жительства нет информации о пропавшем, и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие их жизни, то в течение шести месяцев могут признать погибшими. В конце марта истекает этот срок», - приводит его слова aif.ru.

Эксперт также подчеркнул, что момент, когда в законную силу вступит решение суда об объявлении Усольцевых умершими, будет считаться днем их смерти. После этого их дети вправе обратиться к нотариусу по вопросу о наследстве.

Ранее сообщалось, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел косвенную связь с пропавшим в красноярской тайге предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов» (ИАГ).

Напомним, Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в красноярской тайге. Семья ушла в лес и не вернулась. Поиски, включая работу волонтеров и силовиков, не дали результатов - следов и тел до сих пор не обнаружено.