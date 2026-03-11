МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Семью Усольцевых могут признать погибшей до обнаружения тел

По словам юриста, днем смерти пропавших будет считаться момент вступления в законную силу решения суда об объявлении их умершими.
Глеб Владовский 11-03-2026 06:52
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Бесследно пропавшую семью Усольцевых могут признать погибшей еще до обнаружения тел. Такое мнение выразил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Если по месту жительства нет информации о пропавшем, и есть основания полагать, что были обстоятельства, угрожающие их жизни, то в течение шести месяцев могут признать погибшими. В конце марта истекает этот срок», - приводит его слова aif.ru.

Эксперт также подчеркнул, что момент, когда в законную силу вступит решение суда об объявлении Усольцевых умершими, будет считаться днем их смерти. После этого их дети вправе обратиться к нотариусу по вопросу о наследстве.

Ранее сообщалось, что скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел косвенную связь с пропавшим в красноярской тайге предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов» (ИАГ).

Напомним, Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в красноярской тайге. Семья ушла в лес и не вернулась. Поиски, включая работу волонтеров и силовиков, не дали результатов - следов и тел до сих пор не обнаружено.

#в стране и мире #суд #пропали без вести #Семья Усольцевых
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 