Глава «ЛизаАлерт» объяснил, почему Усольцевых не могут искать по телефонам

Поисково-спасательный отряд не может искать пропавшую в красноярском лесу семью Усольцевых по телефонам из-за действующего законодательства. Об этом заявил в интервью ТАСС глава «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Со слов собеседника агентства, по закону искать пропавших по телефонам могут только специалисты спецслужб. Об этом есть статья в Конституции о тайне связи. Однако, как считает Сергеев, когда речь идет о спасении жизни, любой, кого на данный момент спасатели ищут, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону.

Глава поисково-спасательного отряда подчеркнул, что для того, чтобы ситуация поменялась, нужно законодательное изменение. Кроме того, должны появиться в доступе специальные технические устройства, которые прикручиваются к вертолету или беспилотнику и помогают определить местоположение телефона пропавшего человека или группы людей.

«Такие средства существуют, но они ограничены законодательством. К сожалению, изящных обходов этой юридической нормы мы не нашли, но возможно, что они существуют», - сказал Сергеев.

Напомним, семья Усольцевых исчезла 28 сентября во время однодневного похода к горе Буратинка в красноярской тайге. Семья ушла в лес и не вернулась. Поиски, включая работу волонтеров и силовиков, не дали результатов - следов и тел до сих пор не обнаружено.

По последней информации, пропавших могут признать погибшими до обнаружения тел уже в конце марта. Со слов заслуженного юриста России Ивана Соловьева, момент, когда в законную силу вступит решение суда об объявлении Усольцевых умершими, будет считаться днем их смерти.