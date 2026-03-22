В Уганде заявили о готовности вступить в конфликт с Ираном

Глава Народных сил обороны Уганды указал, что страна вступит в конфликт в случае угрозы поражения Израиля.
Вероника Левшина 26-03-2026 17:17
© Фото: Alain Uaykani, XinHua, Global Look Press

Глава Народных сил обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба заявил, что готов начать войну с Ираном, если Израиль окажется разгромлен. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну», - написал генерал.

Уточняется, что Израилю достаточно попросить Уганду о помощи, чтобы страна оказала ему содействие. Кайнеругаба отмечает, что Израиль поддерживал африканскую страну в 1980-1990-х годах.

«Почему бы нам не поддержать его теперь, когда наш ВВП достиг $100 млрд?» - добавил генерал.

Ранее министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго говорил о важности военного сотрудничества с Россией. По его словам, это непременное условие выживания его страны. Он также отметил, что большинство военной техники в африканском государстве российского образца. Республика Уганда - это один из важных стратегических партнеров России в Центральноафриканском регионе. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что поставка российской инженерной техники послужит очередным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #уганда
