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В Уганде считают военное сотрудничество с Россией вопросом «жизни и смерти»

Ирина Елагина
20:11 18.02.2023
Министр иностранных дел Уганды рассказал о значимости военного сотрудничества с Россией.
В Уганде считают военное сотрудничество с Россией вопросом «жизни и смерти»
© Фото: Steffen Trumpf dpa Globallookpress
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Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил о важности военного сотрудничества с Россией, как непременного условия выживания его страны. Оценкой перспектив взаимодействия с Россией в военной сфере глава уганского МИДа поделился с РИА Новости на полях саммита Афросоюза.

«Мы будем продолжать сотрудничество, потому что должны выжить», - заявил Одонго.

Он рассказал, что большинство военной техники в Уганде российского образца, ее нужно обновлять, несмотря «на так называемые санкции», чтобы «защищать себя».

«Вопрос санкций сложный, но для нас это вопрос жизни и смерти», - подчеркнул министр.

По его информации, детали военно-технического сотрудничества с России обсуждались также на встрече группы угандийских офицеров в Москве с российскими коллегами.

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