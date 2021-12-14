Минобороны России поставило инженерную технику в Уганду
Министерство обороны России поставило в Уганду продукцию военного назначения в рамках оказания
военно-технической помощи.
«Поставленное имущество включает в себя инженерную технику различного назначения. Предполагается, что данная техника будет использоваться угандийскими специалистами для ремонта, восстановления и строительства дорог в труднодоступных районах страны, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в сообщении ведомства.
Республика Уганда - это один из важных стратегических партнеров России в Центральноафриканском регионе. В МО подчеркнули, что поставка российской инженерной техники послужит очередным шагом в укреплении двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Материал подготовили: Николай Баранов, Иван Линдеманн