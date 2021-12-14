Армия Минобороны России поставило инженерную технику в Уганду Предполагается, что она будет использоваться для ремонта, восстановления и строительства дорог в труднодоступных районах страны, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России поставило в Уганду продукцию военного назначения в рамках оказания

военно-технической помощи. «Поставленное имущество включает в себя инженерную технику различного назначения. Предполагается, что данная техника будет использоваться угандийскими специалистами для ремонта, восстановления и строительства дорог в труднодоступных районах страны, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в сообщении ведомства. Республика Уганда - это один из важных стратегических партнеров России в Центральноафриканском регионе. В МО подчеркнули, что поставка российской инженерной техники послужит очередным шагом в укреплении двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Материал подготовили: Николай Баранов, Иван Линдеманн В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика