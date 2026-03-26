Россиянам назвали цель ворующих аккаунты мошенников

Мошенники, которые взламывают аккаунты россиян, преследуют цель с их помощью получить доступ к еще большему кругу лиц, с которыми можно общаться от лица жертвы. Об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже "привязано". Знакомое имя, привычная фотография, история переписки и круг контактов дают преступникам значительные возможности», - пояснили в ведомстве.

После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут либо сделать рассылку вредоносного ПО от имени жертвы ее кругу общения, либо манипулировать им каким-либо другим способом.

Для защиты от таких действий в МВД призвали устанавливать двухфакторную идентификацию, а также внимательно относиться к подозрительным сообщениям даже от самых близких людей.

Ранее сообщалось о том, что мошенники начали массово использовать ботов для атак на телефоны россиян.