Россиянам назвали цель ворующих аккаунты мошенников

С помощью одной взломанной учетной записи злоумышленники получают доступ к большому количеству лиц.
Константин Денисов 26-03-2026 09:55
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Мошенники, которые взламывают аккаунты россиян, преследуют цель с их помощью получить доступ к еще большему кругу лиц, с которыми можно общаться от лица жертвы. Об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже "привязано". Знакомое имя, привычная фотография, история переписки и круг контактов дают преступникам значительные возможности», - пояснили в ведомстве.

После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут либо сделать рассылку вредоносного ПО от имени жертвы ее кругу общения, либо манипулировать им каким-либо другим способом.

Для защиты от таких действий в МВД призвали устанавливать двухфакторную идентификацию, а также внимательно относиться к подозрительным сообщениям даже от самых близких людей.

Ранее сообщалось о том, что мошенники начали массово использовать ботов для атак на телефоны россиян.

#в стране и мире #МВД РФ #киберпреступления #Мошенники #аккаунты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
