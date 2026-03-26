Опубликованы кадры борьбы за Шевяковку

Минобороны России публикует видео с боями за населенный пункт Шевяковка. Он находится на территории Харьковской области, отметили в МО РФ.

Населенный пункт взяли под контроль штурмовые группы 83-го мотострелкового полка группировки войск «Север». Бойцы использовали рельеф местности и лесополосы. Находившиеся в Шевяковке боевики были отрезаны от путей доставки продовольствия и боеприпасов. Уничтожив огневые точки противника, мотострелки зачистили позиции ВСУ и приступили к разминированию местности.

На кадрах видно, как дроны фиксируют цели прямо среди построек - отдельные дома и дворовые пристройки используются как укрытия. После наведения следуют точечные удары - вспышки, разрушения и густые клубы дыма поднимаются над строениями.

Также на кадрах зафиксированы удары по лесополосам и позициям в населенном пункте, где противник пытался скрытно перемещаться. После поражения целей наблюдаются масштабные возгорания и детонация.

Подразделения группировки «Север» продолжают наступление, расширяя зону безопасности на территории Белгородской и Харьковской областей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.