Опубликованы кадры боев за Песчаное в Харьковской области

Населенным пунктом овладели подразделения 69-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север».
24-03-2026 14:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры ведения боевых действий за населенный пункт Песчаное на территории Харьковской области. Его взяли под контроль подразделения 69-й мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Север».

Враг был выбит из Песчаного огнем установок самоходного артиллерийского дивизиона и ударами беспилотников, отметили в МО РФ. При этом целеуказаниями и корректировкой занимались разведчики при помощи дронов. 

Ворвавшиеся в населенный пункт штурмовые группы зачистили здания и подвальные помещения от присутствия неприятеля. Также, как добавили в российском оборонном ведомстве, они закрепились в селе. 

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили три пункта временного размещения боевиков ВСУ в Харьковской области. Также удалось уничтожить вражеский склад с беспилотниками. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #группировка "север" #Песчаное
