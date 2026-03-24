Опубликованы кадры боев за Песчаное в Харьковской области

Минобороны России продемонстрировало кадры ведения боевых действий за населенный пункт Песчаное на территории Харьковской области. Его взяли под контроль подразделения 69-й мотострелковой дивизии из состава группировки войск «Север».

Враг был выбит из Песчаного огнем установок самоходного артиллерийского дивизиона и ударами беспилотников, отметили в МО РФ. При этом целеуказаниями и корректировкой занимались разведчики при помощи дронов.

Ворвавшиеся в населенный пункт штурмовые группы зачистили здания и подвальные помещения от присутствия неприятеля. Также, как добавили в российском оборонном ведомстве, они закрепились в селе.

Ранее сообщалось, что российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили три пункта временного размещения боевиков ВСУ в Харьковской области. Также удалось уничтожить вражеский склад с беспилотниками.

