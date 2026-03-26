Российские войска установили контроль над Шевяковкой в Харьковской области

Минобороны России сообщает о взятии под контроль населенного пункта Шевяковка на территории Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».

За сутки в зоне ответственности группировки на территории Харьковской и Сумской областей было нанесено огневое поражение живой силе и технике 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Веселое, Рубежное, Верхняя Писаревка, Великий Бурлук (Харьковская область), а также Мирополье, Храповщина, Думовка, Иволжанское и Новодмитровка (Сумская область).

При этом враг потерял более 210 боевиков. Также он недосчитался боевой бронированной машины, 13 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии. Российские военнослужащие уничтожили две украинские станции РЭБ, одну РЛС контрбатарейной борьбы, а также восемь складов с боеприпасами и материальными средствами.

Ранее сообщалось, что наши FPV-дроны уничтожили украинскую бронетехнику на Добропольском направлении. Уточняется, что были ликвидированы одна боевая бронированная машина и три бронетранспортера.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.