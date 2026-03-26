В РСПП призвали использовать окно возможностей для смягчения санкций на нефть

России нужно максимально использовать временные послабления санкций на свою нефть для их дальнейшей отмены. Таким мнением поделился в беседе со «Звездой» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Безусловно, надо использовать это окно возможностей, в том числе и для того, чтобы договариваться с США и другими странами. Европа, наверное, будет аутсайдером. Есть и азиатские страны, та же Южная Корея, Япония, страны Юго-Восточной Азии. Тогда речь пойдет уже не столько о том, чтобы заработать на кризисе, сколько восстановить нормальную ситуацию, связанную с экспортом российских товаров», - сказал Шохин.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп выдал временное 230-дневное разрешение Индии на закупку российской нефти. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спрос на российскую нефть во всем мире может привести к тому, что пока не удастся удовлетворить потребности всех желающих. Недавно заявку на поставки подал Вьетнам.

Накануне сообщалось, что в ЕС передумали полностью отказываться от энергоресурсов из России на фоне проблем с трафиком в Ормузском проливе.