Песков: спрос на нефть из РФ так велик, что удовлетворить его будет нелегко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за роста общемирового спроса на отечественную нефть в скором времени России может стать непросто удовлетворить потребности всех желающих. Об этом официальный спикер Кремля рассказал в беседе с телеканалом «Россия 24».

По словам Пескова, сейчас российская нефть пользуется большой популярностью во всем мире. Так, недавно заявку на закупку топлива из РФ подал Вьетнам. Отвечая на вопрос журналиста, пресс-секретарь главы государства признался, что соответствующие заявки поступили не только от Ханоя, но и от целого ряда других стран.

«Поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять», - предупредил спикер.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе передумали вводить полный запрет на российскую нефть. В связи с блокировкой Ормузского пролива и нарушением порядка поставок энергоресурсов из-за конфликта в Иране Европа столкнулась с дефицитом нефти и газа.