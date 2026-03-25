Эксперт по ВМФ рассказал о масштабных проблемах американских авианосцев

Американский авианосец USS Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд»), недавно чуть не сгоревший из-за пожара в прачечной, на деле может оказаться абсолютно неэффективным. Как в беседе со «Звездой» рассказал историк флота, эксперт по ВМФ и доброволец СВО Дмитрий Жаворонков, надежность систем судна вызывает сомнения, причем подобная ситуация может наблюдаться далеко не только у этого корабля.

«Думаю, что американцы уже занимаются оценкой эффективности "Форда". Это головной корабль, авианосец нового типа, родоначальник одноименного класса атомных авианосцев. Все головные корабли могут иметь определенные проблемы, связанные с доводкой, наладкой, настройкой оборудования, человеческим фактором. Есть даже такой термин - "бразилизация США". Происходит все больше каких-то пожаров, происшествий, наблюдается общее падение технического уровня», - отмечает эксперт.

По словам Жаворонкова, таким «раздраем» раньше могли «похвастаться» флоты стран, например, Ближнего Востока, однако сейчас пожаров и прочего рода происшествий становится все больше и в Европе, и в США.

Возвращаясь к ситуации с «Фордом», эксперт подметил интересную деталь - американцы очень активно выгружали разного рода обгоревшее оборудование с кормовой части корабля на какие-то баржи. Что это, до конца неизвестно, однако Жаворонков предположил, что это могут быть вещественные доказательства, как-то связанные с повреждениями авианосца.

Тем не менее эксперт считает, что, несмотря на все случившиеся на судне ЧП, расслабляться в этой ситуации никак нельзя. По словам историка, что бы ни происходило у американцев, России в любом случае также необходимо развивать свой собственный сильный флот.

Ранее западные СМИ сообщали, что авианосец USS Gerald R. Ford не прошел испытания перед боем. По информации из Пентагона, на сегодняшний день боевую эффективность кораблей типа Ford оценить невозможно.