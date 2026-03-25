МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт по ВМФ рассказал о масштабных проблемах американских авианосцев

По словам специалиста, сейчас во многих странах мира наблюдается процесс так называемой «бразилизации».
Тимур Юсупов 25-03-2026 17:32
© Фото: Us Navy, U.S Navy, Global Look Press

Американский авианосец USS Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд»), недавно чуть не сгоревший из-за пожара в прачечной, на деле может оказаться абсолютно неэффективным. Как в беседе со «Звездой» рассказал историк флота, эксперт по ВМФ и доброволец СВО Дмитрий Жаворонков, надежность систем судна вызывает сомнения, причем подобная ситуация может наблюдаться далеко не только у этого корабля.

«Думаю, что американцы уже занимаются оценкой эффективности "Форда". Это головной корабль, авианосец нового типа, родоначальник одноименного класса атомных авианосцев. Все головные корабли могут иметь определенные проблемы, связанные с доводкой, наладкой, настройкой оборудования, человеческим фактором. Есть даже такой термин - "бразилизация США". Происходит все больше каких-то пожаров, происшествий, наблюдается общее падение технического уровня», - отмечает эксперт.

По словам Жаворонкова, таким «раздраем» раньше могли «похвастаться» флоты стран, например, Ближнего Востока, однако сейчас пожаров и прочего рода происшествий становится все больше и в Европе, и в США. 

Возвращаясь к ситуации с «Фордом», эксперт подметил интересную деталь - американцы очень активно выгружали разного рода обгоревшее оборудование с кормовой части корабля на какие-то баржи. Что это, до конца неизвестно, однако Жаворонков предположил, что это могут быть вещественные доказательства, как-то связанные с повреждениями авианосца.

Тем не менее эксперт считает, что, несмотря на все случившиеся на судне ЧП, расслабляться в этой ситуации никак нельзя. По словам историка, что бы ни происходило у американцев, России в любом случае также необходимо развивать свой собственный сильный флот.

Ранее западные СМИ сообщали, что авианосец USS Gerald R. Ford не прошел испытания перед боем. По информации из Пентагона, на сегодняшний день боевую эффективность кораблей типа Ford оценить невозможно.

#сша #ВМС США #авианосцы #«Джеральд Форд» #флот сша #Gerald R. Ford #наш эксклюзив #военные корабли #корабли ВМС США
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 