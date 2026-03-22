Bloomberg: Калифорнии грозит энергетический кризис из-за конфликта в Иране

Калифорния может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, штат получает 20% энергоресурсов из азиатских стран. Теперь ему грозит их нехватка в связи с ситуацией в Ормузском проливе и отсутствием поставок.

Также из-за закрытия нескольких НПЗ на территории штата и отсутствия взаимодействия с соответствующими предприятиями в Техасе и Луизиане Калифорния может перейти на импорт.

«Калифорния решила полагаться на импорт. Это опасная игра», - предупредил ответственный в Chevron за направление по переработке углеводородов Энди Уолц.

Кроме того, стало известно о том, что в связи со сложившейся ситуацией авиакомпания Delta Airlines приостановила оказание ряда особых услуг членам Конгресса США.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме врагов. Накануне сообщалось о появлении в проливе списанного пять лет назад «зомби-танкера».