Bloomberg: Калифорнии грозит энергетический кризис из-за конфликта в Иране

Пятую часть энергоресурсов штат получает из Азии.
Константин Денисов 25-03-2026 06:27
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Калифорния может столкнуться с серьезным энергетическим кризисом из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, штат получает 20% энергоресурсов из азиатских стран. Теперь ему грозит их нехватка в связи с ситуацией в Ормузском проливе и отсутствием поставок.

Также из-за закрытия нескольких НПЗ на территории штата и отсутствия взаимодействия с соответствующими предприятиями в Техасе и Луизиане Калифорния может перейти на импорт.

«Калифорния решила полагаться на импорт. Это опасная игра», - предупредил ответственный в Chevron за направление по переработке углеводородов Энди Уолц.

Кроме того, стало известно о том, что в связи со сложившейся ситуацией авиакомпания Delta Airlines приостановила оказание ряда особых услуг членам Конгресса США.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме врагов. Накануне сообщалось о появлении в проливе списанного пять лет назад «зомби-танкера».

#в стране и мире #сша #Иран #Ормузский пролив #Калифорния #энергоресурсы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
