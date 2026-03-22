Иран объявил о начале 80-й волны ударов по объектам США и Израиля

Местное телевидение опубликовало видео запуска ракет.
Константин Денисов 25-03-2026 10:59
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран объявил о начале 80-й волны ударов по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT.

Местное телевидение опубликовало кадры запуска ракет, сопроводив их сообщением об ударах. Оборонительная операция Ирана получила название «Правдивое обещание-4».

Ранее сообщалось о том, что в результате ответных иранских действий пострадали 290 американских военнослужащих. Из них 255 уже восстановились.

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал пятидневное перемирие в связи с переговорами сторон об окончании конфликта. Однако иранские власти опровергли эту информацию, обвинив президента США в создании передышки для американских войск.

