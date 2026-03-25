Уже 290 военных США пострадали в ходе конфликта с Ираном

Информация о потерях у США и КСИР разнится.
Константин Денисов 25-03-2026 09:30
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look Press

Уже 290 военнослужащих США получили ранения в ходе боевых действий в Иране и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на CNN.

«Около 290 американских военнослужащих пострадали в ходе боевых операций против Ирана», - говорится в сообщении американских телеканалов.

При этом 255 из них уже восстановились и вернулись в строй. По информации КСИР, количество раненых американских военных составило 680 человек.

С самого начала операции США и Израиля в Иране стороны давали разные сведения о потерях. Пока в Вашингтоне сообщали о единичных случаях гибели своих солдат, Тегеран сообщал как минимум о 200 уничтоженных военнослужащих.

Ранее сообщалось о том, что Иран в неформальном диалоге с США потребовал конца войны и гарантий мира.

#сша #военные #Иран #Потери
