В Иране опровергли слова Трампа о проведении переговоров

Как сообщают местные СМИ, американский президент просто пытается «тянуть время».
Тимур Юсупов 23-03-2026 15:37
© Фото: Jerzy Dabrowski, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Иран отрицает контакты с США по вопросам мирного урегулирования ближневосточного конфликта. По информации местных СМИ, заявления американского президента Дональда Трампа о якобы прошедших недавно продуктивных переговорах с Тегераном не имеют никакого отношения к действительности.

«Нет никаких прямых контактов с Трампом, даже через посредников. Он отступил, услышав, что нашими целями будут все электростанции в Западной Азии», - пишет информагентство Fars News.

По ситуации также высказался иранский МИД, который отметил, что информация о якобы состоявшихся контактах с Вашингтоном является ложной, а Трамп, подобными заявлениями, пытается «выиграть время», так как «боится ответных действий Тегерана».

Ранее американский президент поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. По его словам, в течение последних двух дней стороны конфликта провели «очень хорошие и продуктивные переговоры», которые планируется продолжать на протяжении всей недели.

#в стране и мире #сша #Трамп #Дональд Трамп #Тегеран #Иран #переговоры #перемирие #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
