В Иране опровергли слова Трампа о проведении переговоров

Иран отрицает контакты с США по вопросам мирного урегулирования ближневосточного конфликта. По информации местных СМИ, заявления американского президента Дональда Трампа о якобы прошедших недавно продуктивных переговорах с Тегераном не имеют никакого отношения к действительности.

«Нет никаких прямых контактов с Трампом, даже через посредников. Он отступил, услышав, что нашими целями будут все электростанции в Западной Азии», - пишет информагентство Fars News.

По ситуации также высказался иранский МИД, который отметил, что информация о якобы состоявшихся контактах с Вашингтоном является ложной, а Трамп, подобными заявлениями, пытается «выиграть время», так как «боится ответных действий Тегерана».

Ранее американский президент поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. По его словам, в течение последних двух дней стороны конфликта провели «очень хорошие и продуктивные переговоры», которые планируется продолжать на протяжении всей недели.