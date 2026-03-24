Fars: США и Израиль атаковали газопровод в Иране

Кроме того, пострадала электростанция в Хорремшехре.
Константин Денисов 24-03-2026 07:57
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Global Look Press

США и ЦАХАЛ ударили по газопроводу в Иране. Об этом сообщает агентство Fars.

«Здание управления газового хозяйства и газораспределительная станция в Исфахане подверглись удару. В результате повреждены части этих объектов и близлежащие жилые дома», - говорится в публикации.

В результате атаки повреждения получил также газопровод в Хорремшехре. Он находится на территории электростанции. Туда угодил снаряд, однако он разорвался за ее пределами.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что США не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в связи с проведением переговоров.

В Исламской Республике опровергли факт переговоров и обвинили Вашингтон в затягивании времени для передышки.

