Трамп поручил отложить удары по иранским электростанциям

Соединенные Штаты прекращают удары по Ирану на пять дней после переговоров. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, страны в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Они будут продолжаться на протяжении всей недели.

Американский лидер подчеркнул, что поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре при условии успеха продолжающихся контактов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал величайшего врага США после «поражения» Ирана. По словам американского лидера, главной угрозой США являются демократы.