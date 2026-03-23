Трамп поручил отложить удары по иранским электростанциям

По словам президента США, страны в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры», которые будут продолжаться на протяжении всей недели.
Игнат Далакян 23-03-2026 14:13
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Соединенные Штаты прекращают удары по Ирану на пять дней после переговоров. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, страны в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры». Они будут продолжаться на протяжении всей недели.

Американский лидер подчеркнул, что поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре при условии успеха продолжающихся контактов.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал величайшего врага США после «поражения» Ирана. По словам американского лидера, главной угрозой США являются демократы.

#сша #Дональд Трамп #Иран #удары
