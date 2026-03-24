Март 2026 года может стать самым теплым в истории России

Марта 2026 года, вероятнее всего, станет самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она обратила внимание на то, что за неделю до конца первого весеннего месяца среднесуточная температура уже на один градус превысила рекордные значения 2007 года (+5,4 градуса против +4,4). Имеющиеся прогнозы на заключительную неделю говорят о том, что характер погоды сильно не поменяется.

«И скорее всего через оставшиеся восемь дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», - подтвердила Паршина.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе со «Звездой» сообщил о том, что погода в Москве на ближайшее время ожидается солнечной, теплой и сухой. В свою очередь, Татьяна Позднякова указала на большую вероятность бесснежного начала апреля.