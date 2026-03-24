Март 2026 года может стать самым теплым в истории России

Среднесуточная температура уже на один градус превышает рекорд.
Константин Денисов 24-03-2026 06:42
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Марта 2026 года, вероятнее всего, станет самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она обратила внимание на то, что за неделю до конца первого весеннего месяца среднесуточная температура уже на один градус превысила рекордные значения 2007 года (+5,4 градуса против +4,4). Имеющиеся прогнозы на заключительную неделю говорят о том, что характер погоды сильно не поменяется.

«И скорее всего через оставшиеся восемь дней, можно будет официально сказать, что этот март обогнал март 2007 года по показателям и стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений», - подтвердила Паршина.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе со «Звездой» сообщил о том, что погода в Москве на ближайшее время ожидается солнечной, теплой и сухой. В свою очередь, Татьяна Позднякова указала на большую вероятность бесснежного начала апреля.

#Москва #Россия #в стране и мире #Погода #Весна #Март #рекорд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
