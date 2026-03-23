Синоптик рассказал о теплой и солнечной погоде на ближайшее время в Москве

Погода в Москве на ближайшее время ожидается солнечной, теплой и сухой. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Небольшой морозец с утра - 0...+5°С и дневная температура постоянно выше 10 градусов - +10...+12°С. То есть вот эта синоптическая ситуация - она сохраняется прежней. Мы по-прежнему на западной периферии обширного антициклона, поэтому солнечно, сухо, тепло», - рассказал специалист.

По словам Шувалова, через 10 дней уже снег на метеостанциях сойдет и останется только на северной стороне зданий - там, где его слишком много.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ждет бесснежное начало апреля. По словам Поздняковой, март может стать рекордным по числу часов солнечного сияния.