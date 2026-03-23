Синоптик рассказал о теплой и солнечной погоде на ближайшее время в Москве

По словам специалиста, столичный регион находится сейчас на западной периферии антициклона, который обуславливает теплую погоду.
Игнат Далакян 23-03-2026 11:13
Погода в Москве на ближайшее время ожидается солнечной, теплой и сухой. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

«Небольшой морозец с утра - 0...+5°С и дневная температура постоянно выше 10 градусов - +10...+12°С. То есть вот эта синоптическая ситуация - она сохраняется прежней. Мы по-прежнему на западной периферии обширного антициклона, поэтому солнечно, сухо, тепло», - рассказал специалист.

По словам Шувалова, через 10 дней уже снег на метеостанциях сойдет и останется только на северной стороне зданий - там, где его слишком много.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей ждет бесснежное начало апреля. По словам Поздняковой, март может стать рекордным по числу часов солнечного сияния.

#Москва #Погода #солнце #тепло #синоптик #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
