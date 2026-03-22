Cиноптик: москвичей ждет бесснежное начало апреля

Снег на улицах Москвы сойдет на улицах Москвы до начала апреля. Об этом рассказала RT синоптик Татьяна Позднякова.

«Темп таяния снега на этой неделе сохранится. Это дает нам возможность предположить, что в апрель мы войдем без снежного покрова, по крайней мере, в Москве», - пояснила эксперт.

По словам Поздняковой, март рискует стать рекордным по числу часов солнечного сияния. Он рискует стать самым сухим за всю историю наблюдений.

Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал, что этой весной в подмосковных лесах ожидается «грибной бум». Этому способствует активно тающий снег, снабжающий теплую почву водой.