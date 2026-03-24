Трамп: Иран отказался от получения ядерного оружия

Президент заявил о готовности к проведению мирных переговоров.
Вероника Левшина 24-03-2026 22:43
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

На вопрос СМИ о возможном прекращении огня со стороны Штатов президент ответил, что Тегеран ведет диалог с американцами. Это может способствовать проведению мирных переговоров, несмотря на ранние заявления Трампа о готовности продолжать бомбежку Ирана. Главным условием мира со стороны США - отказ Ирана от ядерного оружия.

«И не хочу забегать вперед, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», - заявил президент.

Напомним, ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что стороны ближневосточного конфликта постепенно идут к остановке эскалации и началу процесса мирных переговоров. По его словам, у Соединенных Штатов ограничены возможности по давлению на Тегеран. Но Иран отрицает заявление Трампа о проведении мирных переговоров.

#в стране и мире #сша #Трамп #ядерное оружие #Иран #переговоры
