Трамп: Иран отказался от получения ядерного оружия

На вопрос СМИ о возможном прекращении огня со стороны Штатов президент ответил, что Тегеран ведет диалог с американцами. Это может способствовать проведению мирных переговоров, несмотря на ранние заявления Трампа о готовности продолжать бомбежку Ирана. Главным условием мира со стороны США - отказ Ирана от ядерного оружия.

«И не хочу забегать вперед, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», - заявил президент.

Напомним, ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что стороны ближневосточного конфликта постепенно идут к остановке эскалации и началу процесса мирных переговоров. По его словам, у Соединенных Штатов ограничены возможности по давлению на Тегеран. Но Иран отрицает заявление Трампа о проведении мирных переговоров.