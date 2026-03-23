Эксперт: действия Ирана охладили горячий пыл Трампа

Стороны ближневосточного конфликта постепенно идут к остановке эскалации и началу процесса мирных переговоров. Об этом рассказал «Звезде» научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Иран пошел по сценарию масштабирования конфликта, и, следовательно, это масштабирование стало наносить ущерб американскому престижу, имиджу, американским союзникам, на Ближнем Востоке и вообще всей мировой экономике. И поэтому, скорее всего, мы сейчас видим такую некую обоюдную попытку как раз попытаться остановить эту эскалацию», - сказал специалист.

По его словам, у Соединенных Штатов ограничены возможности по давлению на Иран, поэтому стороны идут к остановке эскалации конфликта и началу переговорного процесса.

Блохин отметил, что изначально США замахнулись чуть ли не на смену режима, однако реализовать это «дистанционно» невозможно.

«Отступление (США. - Прим. ред.) - это попытка трезво смотреть на ситуацию. Вот поэтому этот горячий пыл Трампа был охлажден иранскими действиями», - сказал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. По словам главы Белого дома, страны в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры», которые будут продолжаться на протяжении всей недели.