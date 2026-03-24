Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому Сергею Ярашеву

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву. Об этом сообщает МО РФ.

Для встречи с Ярашевым министр прибыл в Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского. Там удостоенный звания Героя России рядовой проходит лечение.

«Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея», - говорится в сообщении Минобороны России.

Помимо этого, Андрей Белоусов передал поздравления от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Сергей Ярашев получает все необходимое лечение. В дальнейшем ему предстоит пройти реабилитацию и протезирование. Об этом Белоусову доложил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов.

Рядовой сказал министру, что в дальнейшем он планирует продолжать службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Ярашев проявил мужество и героизм в ходе штурма и овладения стратегически важным опорным пунктом украинских боевиков. Будучи отрезанным от своего подразделения, боец продолжал выполнение задачи по предоставлению разведданных в течение двух месяцев. За это время он смог отразить несколько атак штурмовых групп ВСУ.

