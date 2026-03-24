Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» рядовому Сергею Ярашеву

Рядовой Ярашев проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского.
24-03-2026 13:41
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву. Об этом сообщает МО РФ. 

Для встречи с Ярашевым министр прибыл в Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского. Там удостоенный звания Героя России рядовой проходит лечение.  

«Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея», - говорится в сообщении Минобороны России. 

Помимо этого, Андрей Белоусов передал поздравления от Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Сергей Ярашев получает все необходимое лечение. В дальнейшем ему предстоит пройти реабилитацию и протезирование. Об этом Белоусову доложил начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Есипов. 

Рядовой сказал министру, что в дальнейшем он планирует продолжать службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении. 

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Ярашев проявил мужество и героизм в ходе штурма и овладения стратегически важным опорным пунктом украинских боевиков. Будучи отрезанным от своего подразделения, боец продолжал выполнение задачи по предоставлению разведданных в течение двух месяцев. За это время он смог отразить несколько атак штурмовых групп ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

