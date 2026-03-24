Минобороны России сообщает о том, что наши войска установили контроль над населенным пунктом Песчаное на территории Харьковской области. Это сделали военнослужащие группировки войск «Север».

Отмечено, что за сутки в зоне ответственности группировки удалось нанести огневое поражение живой силе и технике шести украинских бригад. Это произошло в района населенных пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка (Харьковская область), а также Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье (Сумская область).

При этом противник потерял более 235 боевиков. Также он лишился четырех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, одного орудия полевой артиллерии и одной станции контрбатарейной борьбы. Еще российские войска уничтожили пять украинских складов с материальными средствами.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что наши войска нанесли по объектам противника массированный удар в зоне проведения специальной военной операции. Это было предпринято в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.