Операторы FPV-дронов сбили восемь БПЛА ВСУ в Харьковской области

Дроноводы из состава зенитной ракетной батареи 27-й мотострелковой бригады настигли и уничтожили воздушным тараном восемь беспилотников, среди которых Jupiter Hunter, разведывательные БПЛА «Вектор», «Домаха», «Мара» и «Шарк».
24-03-2026 10:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили восемь разведывательных беспилотников ВСУ самолетного типа в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как российские БПЛА выходят на цели в воздухе. В объективе - дроны самолетного типа, которые ведут разведку над местностью, а также момент их перехвата.

Судя по видео, операторы работают как в обычном режиме, так и с использованием тепловизионной съемки - часть целей фиксируется в черно-белом спектре. На экране отображаются параметры полета.

В описании к видео сказано, что после обнаружения беспилотников радиолокационными станциями FPV-дроны выводятся в район перехвата. Далее операторы сближаются с целями. Дроны уничтожают их методом воздушного тарана. В числе сбитых - БПЛА типов Jupiter Hunter, «Вектор», «Домаха», «Мара» и «Шарк».

Военнослужащие войск беспилотных систем ведут круглосуточный контроль воздушного пространства, оперативно выявляя и уничтожая вражеские дроны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #Запад #спецоперация #FPV-дроны
