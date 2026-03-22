ВС РФ нанесли массированный удар в зоне спецоперации

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

По данным ведомства, в ночь на 24 марта российские военнослужащие применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производится ракетное вооружение и комплектующие к нему, а также по военным аэродромам.

В Минобороны подчеркнули, что атака стала ответом на действия Украины против гражданской инфраструктуры на территории России. Все намеченные цели были поражены.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области.

В сводке сообщается, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также удары наносились по местам подготовки и запуска дальних дронов и пункты временной дислокации противника в 142 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.