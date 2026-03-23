Fars: ребенок погиб при бомбардировке иранского города Хорремабад

Среди жертв авиаудара также несколько взрослых мирных жителей.
Константин Денисов 23-03-2026 06:49
© Фото: @TasnimNews, Х

Ребенок погиб в результате бомбардировки жилого района в иранском городе Хорремабад. Об этом сообщает Fars.

По информации агентства, тело ребенка извлекли из-под завалов. Среди жертв есть несколько взрослых. Некоторые мирные жители пострадали, их количество не уточняется.

Город Хорремабад располагается в западной части Исламской Республики. Он стал объектом воздушной атаки.

Ранее сообщалось о том, что один мирный житель погиб в результате обстрела передатчика Центра радио и телевидения в Бендер-Аббасе со стороны Израиля.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что финансирующие американскую военную промышленность учреждения станут законными целями ударов Тегерана. Политик также подчеркнул, что активы организаций находятся под наблюдением.

