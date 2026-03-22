В Иране пригрозили ударами по финансирующим ВПК США учреждениям

Финансирующие американскую военную промышленность учреждения станут законными целями ударов Тегерана. Такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Наряду с военными базами, те финансовые организации, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями. Казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев», - написал он в соцсетях.

Политик также подчеркнул, что активы организаций находятся под наблюдением.

Ранее командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи заявил, что Тегеран перешел от оборонительного подхода к наступательному в конфликте с США и Израилем. По его словам, Исламская республика производит передовое вооружение, которое полностью разрушит планы агрессоров. Он добавил, что Тегеран продемонстрирует «новые чудеса».