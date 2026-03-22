МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иране пригрозили ударами по финансирующим ВПК США учреждениям

Спикер парламента Ирана подчеркнул, что активы организаций находятся под наблюдением.
Глеб Владовский 22-03-2026 23:44
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress

Финансирующие американскую военную промышленность учреждения станут законными целями ударов Тегерана. Такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Наряду с военными базами, те финансовые организации, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями. Казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев», - написал он в соцсетях.

Политик также подчеркнул, что активы организаций находятся под наблюдением.

Ранее командующий центральным штабом ВС Ирана Али Абдоллахи заявил, что Тегеран перешел от оборонительного подхода к наступательному в конфликте с США и Израилем. По его словам, Исламская республика производит передовое вооружение, которое полностью разрушит планы агрессоров. Он добавил, что Тегеран продемонстрирует «новые чудеса».

#в стране и мире #Иран #ВПК США #удары #финансирование
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 