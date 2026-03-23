В Иране один человек погиб при обстреле радиостанции

В Иране один мирный житель погиб в результате обстрела передатчика Центра радио и телевидения в Бендер-Аббасе со стороны Израиля. Об этом сообщило гостелерадио IRIB.

«100-киловаттный AM-передатчик в центре Персидского залива стал мишенью американо-израильских сил... один из сотрудников центра защиты был убит», - говорится в материале.

Отмечается, что в результате обстрела еще один мирный житель получил ранение.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что финансирующие американскую военную промышленность учреждения станут законными целями ударов Тегерана. Политик также подчеркнул, что активы организаций находятся под наблюдением.