В НАК заявили о способности России «привести в чувство» спецслужбы Киева

Россия способна «привести в чувство» украинские спецслужбы. Такое заявление сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«В пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия», - подчеркнул он.

Ранее Бортников заявил о предотвращении 308 терактов за 2025 год. Речь шла в том числе о подготовке покушений на представителей органов власти, командный состав ВС РФ, а также об использовании самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия. Кроме того, за 2025 год правоохранители пресекли деятельность около 80 террористических ячеек, а также задержали свыше 2 500 злоумышленников.