МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАК заявили о способности России «привести в чувство» спецслужбы Киева

По словам председателя НАК, Москву регулярно провоцируют на разные шаги.
Глеб Владовский 23-03-2026 02:01
© Фото: Павел Быркин РИА Новости

Россия способна «привести в чувство» украинские спецслужбы. Такое заявление сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«В пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия», - подчеркнул он.

Ранее Бортников заявил о предотвращении 308 терактов за 2025 год. Речь шла в том числе о подготовке покушений на представителей органов власти, командный состав ВС РФ, а также об использовании самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия. Кроме того, за 2025 год правоохранители пресекли деятельность около 80 террористических ячеек, а также задержали свыше 2 500 злоумышленников.

#Россия #в стране и мире #Александр Бортников #НАК #украинские спецслужбы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 