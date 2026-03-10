Бортников заявил о предотвращении покушений на представителей власти в РФ

В России сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить покушения на представителей власти. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«Нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии», - цитирует его слова «Российская газета».

Директор ФСБ России подчеркнул, что в 2025 году при оказании вооруженного сопротивления силовики ликвидировали всего 27 террористов. При этом он отметил, далеко не вся деятельность освещается в СМИ.

Ранее Бортников заявил о предотвращении 308 терактов на территории России. Задержано свыше 2 500 злоумышленников и их пособников.