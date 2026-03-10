МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бортников заявил о предотвращении покушений на представителей власти в РФ

Всего в 2025 году было ликвидировано 27 террористов.
Глеб Владовский 10-03-2026 11:52
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

В России сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить покушения на представителей власти. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«Нам удалось предотвратить целый ряд резонансных терактов, в том числе убийства высокопоставленных представителей органов власти и командного состава Вооруженных сил и Росгвардии», - цитирует его слова «Российская газета».

Директор ФСБ России подчеркнул, что в 2025 году при оказании вооруженного сопротивления силовики ликвидировали всего 27 террористов. При этом он отметил, далеко не вся деятельность освещается в СМИ.

Ранее Бортников заявил о предотвращении 308 терактов на территории России. Задержано свыше 2 500 злоумышленников и их пособников.

#в стране и мире #покушение #Александр Бортников #фсб россии #НАК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 